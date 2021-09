Zneužívání se mělo odehrávat na přelomu loňského a letošního roku. „V úmyslu uspokojit svůj pohlavní pud přišel za poškozeným do pokoje, sahal mu pod pyžamo na penis,“ uvedl státní zástupce k jednomu z případů. Ostatní se měly odehrávat podle obdobného scénáře na pokoji či v koupelně domova.

„Spal jsem a cítil to. Vzbudilo mě, když mi sahal na pindíka. Strejdovi jsem řekl: Nesahej na něj. Nelíbilo se mi to. Ale on na něj sahal pořád, nevím jak dlouho to trvalo. A bylo to víckrát. Vždycky večer,“ popsal podle serveru iDNES chlapec (10) policistům na kameru u výslechu.

Dodal, že mu vychovatel tvrdil, aby o tom nikomu neříkal. Kluk uvedl, že viděl, jak muž osahává i dalšího chlapce. „Jemu jednou, mě pětkrát. Nedělal jsem nic. Bál jsem se, že mě strejda zbije,“ zaznělo z úst hocha.

Vinu popírá

Obžalovaný vychovatel vše odmítl. „Při dnešním hlavním líčení prohlásil, že se ničeho nedopustil. Tvrdil, že není žádný pedofil, a že si to poškození museli vymyslet,“ potvrdila mluvčí krajského soudu Jana Durná.

Soud bude pokračovat výslechy svědků. Obžalovanému, který je podle svých v současné době na neplaceném volnu, a který před kariérou vychovatele sloužil v armádě či u policie, hrozí až dvanáctiletý trest.

