Vrtulníky letecké záchranné služby převezly dva těžce zraněné pacienty do pražských nemocnic v Motole a do Střešovic, dva do FN v Plzni. Tam převezla sanitka i další tři pacienty se středně těžkým zraněním, o jednoho se postarají v Domažlické nemocnici. O tři zraněné německy hovořící osoby se postaraly posádky německých sanitek a odvezly je do nemocnic za hranice.