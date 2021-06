Nájemníci dvou domů v Plzni se před 12 let dohodli, že dětem postaví pískoviště. Právě kvůli němu a „poplatkům za užívání“ se strhla rvačka, kterou nyní řeší Krajský soud v Plzni. Napadený měl zlomenou spodinu oční.

Napadený muž (49) jako jediný před lety společně s nájemníky z dalšího domu přispěl na výstavbu pískoviště v hodnotě asi 10 tisíc korun. Správkyně neměla nic proti tomu, aby si tam hrály i další děti. Kvůli tomu vznikl po letech spor.

„Chtěl jsem nastavit nějaká pravidla pro jeho užívání, protože jsem se podílel padesáti procenty nákladů na jeho vybudování,“ prohlásil podle servru novinky.cz poškozený před soudem.

Svůj náhled na věc se muž snažil vysvětlit sousedce, její manžel a pozdější útočník, se náhodou k debatě nachomýtl. „Nechápal jsem, o co poškozenému jde. Řekl jsem mu, aby se nebál, že mu naše děti jeho píseček nesnědí,“ uvedl obžalovaný.

Pěstí i kopance

Strhla se hádka, jejímž výsledkem bylo pěstí, které mělo poškozenému zlomit očnici. „Přistoupil jsem k němu a z očí do očí se ho zeptal, komu nadává. V tu chvíli jsem dostal ránu pěstí pod oko. Úplně mě to rozhodilo, tak jsem ze strachu popoběhl kus dál a vykřikl, že na něj zavolám policii. Rozběhl se za mnou a začal mi kopat do zadku,“ líčil poškozený útok obžalovaného muže. Jako újmu na zdraví požaduje 80 tisíc korun.

Obžalovaný incident vidí jinak. „Začal se ke mně přibližovat, a když byl na dosah ruky, odstrčil jsem ho od sebe a vrátil se do bytu. Později u mě zazvonili policajti, že jsem ho napadl pěstmi,“ obhajoval se u soudu. Ten pokračuje dalšími výslechy.

