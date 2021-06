Z těžkého ublížení na zdraví obžaloval státní zástupce muže (36) z Plzeňska, který měl podle obžaloby schválně najet autem do ženy (58) a její dcery. Případ teď míří ke Krajskému soudu v Plzni.

Incident se odehrál loni v srpnu v obci na severu Plzeňska. „Obviněný po předchozí slovní rozepři s poškozenou a její dcerou sedl do auta a rozjel se směrem k oběma ženám, do kterých pravou přední stranou svého auta bez jakékoliv známky zpomalení úmyslně narazil, aniž by poté zastavil, z místa odjel,“ stojí v obžalobě.

Obě ženy tehdy záchranáři odvezli do nemocnice. Dcera utrpěla vážné poranění nohou a skončila na jednotce intenzivní péče. Matka utrpěla několik zlomenin a léčila se osm měsíců. Státní zástupce navrhuje pro muže trest pět let vězení.

