Je to tvrdý a ostřílený chlap. Ale i jeho dost vzalo, když v náručí z ledové vody nesl ke břehu bezvládné tělíčko chlapce (1,5). Ten se topil v řece Mži v Plzni. Policista David Vlček (29) pro něho do vody skočil a zachránil jej.

S dítětem si osud krutě zahrál v pátek vpodvečer. Hoch zmizel ze zahrady a na břehu rozvodněného potoka se našla jeho čepice. Policie do akce nasadila i Davida Vlčka (29) s jeho psem Olarem (5).

To už ale velká voda odplavila dítě z potoka do řeky Mže. „Začal jsem se psem propátrávat břeh řeky, když ke mně přiběhla paní a křičela, že viděla, jak něco jako hadrová panenka přejela ve vodě přes jez u Kalikovského mlýna,“ vzpomínal Vlček.

Hoch zachycený na kameni

Nelenil, ihned skočil se psem do služebního auta a během chvíle už stál na cestě nad jezem. „Uprostřed řeky asi deset metrů po proudu pod jezem jsem uviděl bezvládné tělíčko chlapce. Ležel na zádech na kameni, obličej měl nad vodou,“ řekl Vlček.

délka: 00:26.37 Video Policista David Vlček (29) vytáhl z rozvodněné řeky Mže v Plzni batole (1,5). Zbyněk Schnapka

Skočil do vody, která mu sahala ke kolenům, a brodil se k dítěti. „Hlavou se mi v té chvíli vůbec nic nehonilo. Nebyl čas. Prostě jsem do vody skočil a chtěl jsem kluka zachránit,“ svěřil se Vlček.

Bezvládné batole

Hocha popadl a snažil se vodou s ním dostat co nejdříve ke břehu. „Držel jsem jeho bezvládné tělíčko v náručí, nevěděl jsem, jestli žije, a z toho jsem neměl dobrý pocit,“ řekl Vlček. To už do vody skočil i jeden z hasičů a mířil k nim.

„Malého jsem mu podal a on ho vynesl na břeh, kde ho začali oživovat,“ dodal Vlček. Asi po dvaceti minutách se to povedlo a sanitka dítě odvezla do nemocnice. Chlapeček tam stále bojuje o život.