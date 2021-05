Nejprve byla v lese u Kladrub nalezena v květnu před sedmi lety část lebky, při následné pátrací akci pak i další kosti. O pět let později se ve stejných místech našla ještě spodní čelist. „ Zkoumáním bylo zjištěno, že se jedná o pozůstatky, které patří totožné osobě,“ uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.

Odborníci z Kriminalistického ústavu Praha poté zrekonstruovali přibližnou podobu neznámého mrtvého. Není sice známá barva vlasů, odpovídají však proporce obličeje. „Ze znaleckých posudků vyplývá, že by se mělo jednat o muže tělesné výšky okolo 177 cm, větší hmotnosti. Přesná doba od smrti muže do okamžiku nálezu je kratší než 20 let, ale blíže to nelze určit,“ doplnila Kroftová. Neznámý měl zadní zuby v horní čelisti nahrazené korunkami ze žlutého kovu.

Dobře oblečen

U ostatků bylo nalezeno značkové oblečení, které nejspíše patřilo mrtvému. Jedná se o šedomodrou šusťákovou bundu Napapijri velikost 50, pánské boxerky EsPacE šedé s červenými proužky, hnědé koženkové pantofle Björndal, asi velikost 44. Našly se i tyrkysové brýle s označením D.D.Hamilton na levé nožičce a číselnou řadou 01-60410-01 51 22 140 na pravé nožičce. Nalezen byl i červený vysouvací odlamovací nůž.

Policisté se obrátili na veřejnost s žádostí o pomoc při zjišťování identity mrtvého. Ti, kteří muže podle zrekonstruované podoby poznají, ať volají na linku 158. „Mohou se obrátit i přímo na kriminalisty Územního odboru Rokycany na tel. č. 974 335 903,“ doplnila mluvčí.

