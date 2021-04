Beran

Patříte k milovníkům teplého počasí. Čím více je sluníčka, tím je to lepší. Tak to dneska bude i s vaší náladou, záleží na přílivu slunečního svitu. Pracovní prostředí neřešíte a soustředíte se na víkendové radovánky, které by vás měly nabít energií.