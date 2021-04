Kouzlu motorek propadl David už jako malý kluk. „Na té úplně první jsem blbnul už ve třech letech. Od šesti, sedmi už jsem trénoval motokros. V deseti jsem začal závodit,“ uvedl David. Jako čtrnáctiletý startoval na juniorském mistrovství republiky, o dva roky později se kvalifikoval mezi dospělými.

Začal ze závodů vozit body, poháry. K tomu od maturity pracoval jako kurýr. „Měl jsem velkou motivaci si vydělat, abych měl na závody,“ řekl David. Ladil formu, otvírala se mu nadějná sportovní kariéra.

Osudný pád

Loňský červencový trénink ve Stříbře na Tachovsku ale skončil tragédií. „Najel jsem v zatáčce na díru v trati. Rozhodilo mě to, a nakonec katapultovalo z motorky. Ta mi spadla na záda a jezdec za mnou do mě najel,“ popsal. David skončil se sedmi zlomenými obratli v nemocnici.

„Operovali mě, ale byl jsem od prsou dolů ochrnutý,“ řekl. Následoval převoz do Motola, další operace, rehabilitace v Kladrubech. „Učil jsem se o sebe postarat, postupně mi zase začal fungovat hrudník. Mohu už sám sedět, to před tím nešlo,“ věří David v další zlepšení.

Podpora blízkých

Davida drží nad vodou podpora přátel a rodiny. „Pravidelně za mnou jezdili do nemocnice i do Kladrub, brali mě ven,“ vděčně vzpomínal. Partner jeho sestry mu poskytl byt, který předělali na bezbariérový. Nedávno se do něj přestěhoval s přítelkyní Nicole (22), pomáhá jim Davidova máma.

Láska ze střední

Nicole Tomášová je s Davidem čtyři roky. „Od střední školy. Když se mu to stalo, měli jsme menší krizi. Okolí mě od pokračování vztahu zrazovalo, ale my si uvědomili, že jsme se hádali kvůli blbostem. Máme jeden druhého, já začala dokonce pracovat jako pečovatelka. Před tím jsem byla fitness trenérka, ale přišla korona,“ popsala Nicol.

Velká naděje

Nadějí na zlepšení stavu Davida je rehabilitace na Neurorehabilitační klinice AXON. „Paní primářka mi řekla, že jsem na to ještě docela dobře. Nabídli mi intenzivní cvičení a robotickou rehabilitaci. Jedna terapie trvá měsíc a stojí 112 tisíc. Optimální by pro mě bylo absolvovat tři za sebou,“ uvedl David. Zdravotní pojišťovna ale terapii nehradí.

Chcete pomoci?

David proto prosí o pomoc, aby mohl intenzivní, ale drahou terapii podstoupit. Jeho velkým snem je zase se postavit na nohy, být soběstačný. Více informací ZDE.

VIDEO: První krůčky malé Jasmínky trpící dětskou mozkovou obrnou na Neurorehabilitační klinice AXON.

délka: 00:17.49 Video První krůčky malé Jasmínky.