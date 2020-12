Přišel do prodejny v centru Plzně, sednul si, pozvracel se a usnul. Majitel krámu si myslel, že umřel! Opilec (27) měl v dechu přes pět promile.

Když na místo dorazila hlídka městské policie, ležel muž bezvládně mezi regály. „Neměl u sebe žádné doklady a museli jsme ho budit. Když se nám to po značném úsilí povedlo, tak jediné, co nám uvedl, bylo to, že hodně pil,“ řekla mluvčí strážníků Jana Pužmanová. Opilec měl pravdu.

V dechu přes pět promile

Přístroj měření hladiny alkoholu v dechu se zastavil na neuvěřitelných 5,04 promile. „Muž se nezvládl bez pomoci ani postavit na vlastní nohy, hlídka jej proto rozhodla k vystřízlivění nechat odvézt do protialkoholní záchytné stanice. Z toho důvodu přivolala své kolegy s vozidlem pro převoz podnapilých osob, kteří jej tam transportovali,“ dodala Pužmanová.

Po vystřízlivění bylo s mužem dořešeno přestupkové jednání, jehož se dopustil tím, že vzbuzoval veřejné pohoršení.

