Vysvobození srny z lánu fotovoltaických panelů považují ochránci za jednu z nejnáročnějších akcí. Bez přímého kontaktu to totiž nejde. Nebezpečí při tom hrozí jak zvířeti, tak těm, co ho chytají.

„Vystresované zvíře není možné uspat narkotizační střelou či sedativy v potravě, nebo vyhnat otevřenými vraty,“ popsal zvířecí záchranář Karel Makoň, který si z odchytu odnesl pořádný šrám na ruce.

Dvouhodinová akce

Zvíře tak lapili ochránci do nastražené odchytové sítě po dvou hodinách. „Dostat srnu, vystresovanou a zdivočelou, kam potřebujete, není úplně snadné. K tomu je třeba přičíst i riziko, kdy si ve stresu zlomí vaz či nohu. Ty tyto akce musí být dobře promyšlené a proto trvají i několik hodin,“ uvedl Makoň.

Když už je srna v síti, nesmí zvířecí záchranáři otálet. „Srna se musí okamžitě, aniž by se s ní zbytečně manipulovalo a točila se přes hřbet, vypustit zpět do volné přírody. Ihned jsme ji proto vymotali a podstrčili pod plotem mimo areál,“ řekl Makoň. Následovalo zabezpečení plotu, aby už do elektrárny zvěř neproklouzla.