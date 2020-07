Incident zachytila kamera v projíždějícím autě. Je vidět, jak statný staford seskakuje z hradby a vrhá se na malého psíka, kterého se před ním majitelka snaží v náručí ochránit. Její syn, který pracuje u městské policie v Plzni, matku chránil.

délka: 00:19.56 Video Staford napadl ženu, psa zahnal její syn-strážník výstřelem. Facebook

Pokusil se dostat mezi matku a útočícího psa. Žena ale upadla a kopancem se zvíře odehnat nepodařilo. „Když ani to nepomohlo, vytáhl zbraň, našel bezpečné místo, kam vystřelit - střela letěla do země tesně před plot, a vystřelil, aby nemusel psa zabíjet. Zabralo to, pes utekl, maminka odřeniny a drobné pohmožděniny, pes nakonec v pořádku, děti a družka též,“ popsala incident na svém profilu firma Kops, která incident náhodně zaznamenala a video zveřejnila.

Incident potvrdili policisté. „Přijali jsme oznámení o napadení psa psem. V současné době prověřujeme všechny okolnosti případu. Budeme řešit jak majitele psa, že mu zvíře uteklo, tak i střelbu,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Jelínková. Policisté totiž vždy musí prověřit oprávněnost použití zbraně na veřejnosti.

Lidé střelce chválí

Na sociálních sítích diskutující střelce chválí, jak celou situaci vyřešil, a všichni vyvázli bez úhony. „Držím palce pánovi, aby své jednání obhájil. Majiteli psa tučnou pokutu,“ napsal Honza. „Krásná práce, naprosto špičková reakce pána,“ uvedla Markéta.

Stejně to vidí i firma, která video zveřejnila. „Střelci přeju, ať mu co nejdříve skončí správní řízení o přestupku, kde je zatím veden jako přestupce za použití zbraně na veřejnosti. Pokud právo a spravedlnost půjdou ruku v ruce, mělo by to skončit odložením případu s tím, že se jednalo o krajní nouzi. Jeho reakce a řešení problému byly naprosto špičkové a ukázkové,“ dodala firma.