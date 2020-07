Problémy dělal v centru Plzně polonahý muž (43). Obtěžoval lidi a nestyděl se ani zaútočit na městskou policistku. To se ale přepočítal, narazil na jejího kolegu a skončil na zemi s rozbitou hlavou. Teď má co vysvětlovat policistům.

Na podivného chlapíka, který se vysvlékl do poloviny těla a obtěžoval lidi v Kopeckého sadech u centra města, upozornili lidé městskou policii. Strážníci muže vyzvali, aby v klidu odešel, a raději ho doprovázeli.

Jenže v sadech Pětatřicátníků se muži něco hnulo v hlavě a začal utíkat směrem na náměstí Republiky v historickém centru. Tam už ho sledovala další hlídka, jenže tím to neskončilo.

Bradou na loket

„Muž se náhle rozběhl s rozpaženýma rukama proti strážnici se zjevným úmyslem ji srazit,“ popsala Veronika Kuchynková z městské policie. Kolegyni začal pohotově bránit druhý strážník z hlídky.

Agresor se pořádně přepočítal. „Rozběhnutý bradou naskočil do levého lokte strážníka, a to mělo za následek, že muž dopadl na záda, přičemž se zranil na temeni hlavy,“ dodala Kuchynková. Útočníka odvezla záchranka do nemocnice, ten teď bude mít co vysvětlovat policistům.