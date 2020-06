Bez hejtmana bude až do podzimních krajských voleb Plzeňský kraj. Dosavadní hejtman Josef Bernard (55) nabídl funkci poté, co v květnu opustil řady ČSSD. Návrh na své odvolání sám předložil krajským zastupitelům. Ti ho většinou hlasů z hejtmanského postu odvolali.

„Myslím, že pro kraj udělal naprosté maximum, podle mě předkládá jinou formou žádost o důvěru. Je dobré, aby se to na čtyři měsíce řešilo jinak? Já nebudu hlasovat pro odvolání hejtmana,“ řekl Pavel Čížek z koaliční strany Starostové a Patrioti.

„Není to jednoduché, je to poprvé co se o odvolání hejtmana v ČR jedná přímo na popud hejtmana. Nikdy jsem nebyl přítomen odvolání hejtmana a speciálně toho, kdy to sám hejtman předkládá,“ uvedl náměstek hejtmana a lídr ČSSD do krajských voleb Ivo Grüner.

Zastupitelem zůstává

Zároveň ve stranickém prohlášení vyzval Bernarda, aby se vzdal i mandátu krajského zastupitele. „Tento postoj by byl nejjednodušším a nejčistším řešením jeho odchodu z ČSSD,“ uvedl Grüner. Mandát Bernard nesložil. Musel si ale přesednout z místa mezi radními k řadovým zastupitelům.

Pro odvolání hejtmana hlasovalo 39 zastupitelů ze 44 přítomných, dva byli proti, tři se zdrželi hlasování. Bernard jako hejtman tak okamžitě skončil, do podzimních voleb bude kraj reprezentovat první náměstkyně Marcela Krejsová (ODS). Tu v případě nepřítomnosti zastoupí další z náměstků Ivo Grüner.

Na podzim bude kandidovat

„Před vlastním hlasováním jsem nechtěl přistoupit na žádné politické dohody, které by mě v křesle udržely. To jsem totiž kvůli nějakému svému chvilkovému prospěchu dělat opravdu nechtěl. Jsem ale upřímně rád, že se za ty čtyři roky práce nemusím vůbec stydět,“ uvedl po svém odvolání Bernard.

Potvrdil také, že bude kandidovat v podzimních krajských volbách. „Teď vám ještě nemohu prozradit s kým, protože tuto novinku chci oznámit společně se svým novým partnerem, ale slibuji, dozvíte se to opravdu brzy. Říkám to teď, protože chci, aby náš kraj pokračoval v tomto nastaveném směru,“ dodal Bernard. Již delší dobu se spekuluje o hnutí Starostové a nezávislí.