Několik opilců mladších 18 let odhalila kontrola na akci v hudebním klubu na Lochotíně. „U čtyř kontrolovaných osob bylo zjištěno, že se jedná o mladistvé ve věku 15 až 16 let. Alkoholtesterem u nich byly naměřeny hodnoty od 0,55 do 1,35 promile,“ uvedla Veronika Kuchynková z plzeňské městské policie.

Pro potomky si přijeli s velkou radostí jejich rodiče, vše bude ještě řešit sociálka. A opletačky čekají i provozovatele klubu. „Bylo zjištěno porušení pravidel požární bezpečnosti, správní orgány zahájí řízení i pro porušení zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let,“ řekla Kuchynková s tím, že problémy bude mít i zaměstnanec, který alkohol neplnoletým prodal.

Opilého dítěte si všimli strážníci i v Lidické ulici. „Při kontrole bylo zjištěno, že se jedná o hocha (15), který následně nadýchal 2,53 promile. Kdo mu alkohol podal nebo prodal, nebyl schopen odpovědět,“ uvedla Kuchynková. Pro opilého kluka si přijel táta a jako bonus se dozvěděl, že je čeká ještě i jednání se sociálkou.

Prchal, padal a zvracel

Zatím posledního malého opilce řešili strážníci v pondělí brzy ráno u autobusové zastávky na Bílé Hoře. Když se přiblížili k hloučku mládeže, dal se jeden z kluků na útěk. „Když ho strážníci dostihli, tak bylo zjištěno, že je mu teprve 14 let. Následně nadýchal 1,59 promile,“ popsala Kuchynková.

Vzhledem k tomu, že školák při úprku několikrát upadl a také zvracel, přijeli na místo i záchranáři a kluka odvezli do nemocnice na ošetření. „Ve fakultní nemocnici strážníci vyčkali do příjezdu matky, která si následně hocha převzala do své péče,“ dodala Kuchynková s tím, že i ji čekají opletačky se sociálkou.

VIDEO: Tenhle opilý kluk o sobě prakticky nevěděl.