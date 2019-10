Jedna kondolenční kniha o 400 stránkách nestačila Plzeňanům k vyjádření smutku nad úmrtím Karla Gotta (†80). Od pondělí vpisují v mázhauzu radnice vzkazy už do druhé. Čas mají do pátečního poledne.

Kondolenční místo v mázhauzu plzeňské radnice se uzavře v pátek v poledne, do té doby se mohou lidé ještě do kondolenční knihy zapsat. „Obě knihy budou předány rodině Karla Gotta,“ řekla mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Se zapisováním smutečních vzkazů Plzeňané začali minulou středu po 15. hodině odpoledne. Jako první se do kondolenční knihy zapsala Jana Veisová (80). „Když jsem se dozvěděla, že pan Gott zemřel, úplně jsem zkoprněla. A to jsem právě oslavila narozeniny, byli jsme s Mistrem stejný ročník. Byl to báječný člověk, měla jsem ho moc ráda,“ řekla dojatě seniorka.

Pietní místo vzniklo i před budovou radnice, na chodníku zde u Mistrovy fotografie lidé zapalují svíčky a pokládají květiny. V souvislosti s posledním pátečním a sobotním rozloučením se svým významným rodákem a čestným občanem vypravilo ve čtvrtek město i dvě smuteční kytice.

