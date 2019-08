Škola je mu ukradená, kouří, pije alkohol, krade a rve se. Takový „báječný“ kluk z Klatov teď půjde do pasťáku se speciálním režimem. Loni v lednu, když mu bylo teprve 12 let, skoro přizabil o devět let staršího mladíka.

Incident začal předloni o silvestrovské noci. Školák mladíka nejprve mlátil pěstí do obličeje. „Když poškozený ležel bezvládně na zemi a nebránil se, útočník ho opakovaně kopal nohou do obličeje, dokud mu v tom nezabránil svědek,“ uvedl serveru Novinky.cz zdroj obeznámený s případem.

Bilance útoku byla hrozivá. Napadený měl od obličejové kostry odtrženou spodní čelist a nos. Léčil se několik týdnů. Kluk se k útoku přiznal. „Byl jsem opilý, pak přijela policie a já utekl,“ tvrdil. Proč mladíka napadl, nevěděl.

Přiznal také, že nemá žádné zájmy, pouze se staršími kamarády chodí po večerech do hospod, kde popíjí a kouří. „Když je doma, žádné problémy s ním nejsou,“ tvrdila jeho máma. Ta má celkem sedm dětí, pět už dospělých.

Ignorant bez pozitivních vzorů

Škola kluka nezaujala, je mu celkem ukradená. Učitele nerespektuje, každé pololetí má přes stovku neomluvených hodin. „Jeho vysvědčení je skoro samá pětka. Při výuce hlasitě vyrušuje, je vulgární a drzý. Šikanuje spolužáky a kouří v budově školy,“ popsali školáka učitelé.

Že by umístění do výchovného ústavu kluka polepšilo, odborníci moc nadějně nevidí. „Od útlého věku je zvyklý dělat to, co chce, kdy chce a jak chce. Svoji image buduje pouze pomocí fyzického sebeprosazení a prohřešky se snaží bagatelizovat. Nikdy neměl v rodině nebo mezi kamarády žádný pozitivní vzor,“ uvedli znalci.

Mizivá šance na nápravu

„Pokud se už u dotyčného v jeho věku vyskytly výrazné problémy s chováním, tak podle mých zkušeností je u něj perspektiva nápravy v budoucnu mizivá. To by muselo přijít nějaké prozření, které ale vyžaduje určitou vnitřní sílu, aby korigovala jeho protispolečenské jednání,“ uvedl k případu dětský psycholog a soudní znalec Karel Bröckl.

Šanci na posun chování pozitivním směrem ale prý chlapec ještě má. „Kdyby jej někdo vedl například ke sportu, jako je box nebo ragby, kde by si mohl svoji agresivitu beztrestně vybíjet,“ dodal pro Novinky.cz Bröckl.

