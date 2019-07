Nesmírná brutalita Georga F. překvapila lidi v Mochtíně. Němec, který vlastní rozsáhlé pozemky na Tachovsku, tady zhruba pěti lety koupil pole. Na jednom z nich ve čtvrtek zmasakroval selátka divokého prasete. Když mláďata vběhla na posečené řepkové pole, seděl zrovna v traktoru. Neváhal a začal je traktorem zabíjet. Normálně by se selátka rozutekla. Jenže tihle čtyřměsíční mrňouskové se vyděsili tak, že se shlukli k sobě do kruhu a tak zákeřnému traktoristovi usnadnili práci.

„Masakroval je ve třech etapách. Nejdříve přejel sedm selátek, pak tři a nakonec ještě dvě. Neměli žádnou šanci přežít. Bachyně tomu přihlížela,“ uvedl muž obeznámený s masakrem. Místní jsou na německého zemědělce dost naštvaní. „Černá zvěř je škodná a může se střílet celý rok, dokonce i tato čtyřměsíční selátka. Ale mohl zavolat myslivce a řešit to jinak. A ne je rozjíždět jako hlávky zelí,“ řekl starosta Mochtína Zdeněk Voráček. Stejně rozhořčeni jsou i místní myslivci. „Vůbec se nám to nelíbí, co udělal. Takhle se zvířata nezabíjejí. Je nemravné to, co udělal,“ řekl myslivec Josef Bauer.

Proč to udělal?

Snažili jsme se získat i vyjádření Georga F. Získali jsme kontakt na paní Čížkovou, která má být jeho asistentkou, tlumočnicí a tiskovou mluvčí. „Pochybuji, že se k tomu bude chtít nějak vyjadřovat. Zeptat se mohu, ale pochybuji. Dnes s ním ale určitě mluvit nebudu,“ řekla Čížková.

Až dva roky basy

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření z týrání zvířat a případ prověřujeme. Podle trestního zákoníku, kdo týrá zvíře zvlášť surovým způsobem, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová.