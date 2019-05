Vodnář

V osobním životě to nemáte snadné a snažíte se své drahé polovičce porozumět. Zkuste romantickou večeři a povídání. Momentálně si moc nerozumíte, ale nesmíte házet flintu do žita. Jen tak budete opět šťastní a spokojení. Uvažujte do budoucna!