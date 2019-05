V mnoha obcích se dodržuje tradiční zvyk, že si místní postaví májku, kterou musí následně ohlídat. Záškodníci ze sousedních obcí totiž mají na ozdobené kmeny spadeno a mohli by je podříznout. Pro místní by to znamenalo velkou ostudu.

Na Klatovsku ale májku neohlídali. Jenže záškodník, který kmen podřízl, byl velký nešika. „Pádem májky došlo k poškození dřevěného stolu, dvou lavic a na vjezdové bráně u domu části krytiny a oplechování,“ řekla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Škoda je odhadnuta na 29 tisíc korun. „Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci,“ doplnila Ladmanová.

VIDEO: Stavba májky.