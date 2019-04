„Stavba bude provedena za plného obousměrného silničního provozu. Postup výstavby bude rozdělen celkem do pěti etap, jejichž součástí bude omezení rychlosti jízdy v úsecích,“ uvedl ředitel plzeňské oblasti ŘSD Zdeněk Kuťák. Díky rozšíření silnice zmizí horizonty, vznikne tak přehlednější, bezpečnější a v neposlední řadě i rychlejší úsek.

Na stavbě se podílí i město Plzeň. Vybuduje lávku přes novou silnici u Kamenného rybníku a přes železniční trať. Pomůže to cyklostezkám spojujícím Bolevecké rybníky, tedy největší oblast letní rekreace, s Třemošnou. Současný železniční přejezd bude zrušen.

Součástí stavby bude obslužná komunikace od konce Plzně k areálu Kamenný rybník vedle silnice I/27 po její levé straně s novým veřejným osvětlením. U rybníka vyroste protihluková zeď. Součástí stavby bude most a lesní cesty pod ním.

„Stavba má lhůtu pro zprovoznění od prvního kopnutí do 18 měsíců,“ dodal Kuťák. Směrem na Most připravuje ŘSD ještě tři obchvaty, hlavně Kaznějova a Plas. Stavby by měly začít v roce 2025.

