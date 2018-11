Vodnář

Dopřejte si trochu oddechu, než se vrhnete do víru víkendové zábavy. Pak to jistě pořádně roztočíte po boku velice roztomilé osoby. Pro kamarády, kteří se potřebují vypovídat, se stanete dobrým posluchačem. To, co vám řeknou, ale berte s rezervou.