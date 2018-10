Byla to záhada. V žaludku zraněného orla mořského, který se serval s druhým orlem u Újezda na Klatovsku, objevil rentgen podivný předmět. Ochránci přírody nemohli určit o co jde. Až nyní, po zákroku, mají jasno. V útrobách dravce skončily dva plastové kroužky. Patřily polskému poštovnímu holubovi. Orel ho ulovil a sežral.

Plastové chovatelské kroužky byly opatřeny čipem. „Na rentgenu to byla jasně svítící součástka, která nás všechny potrápila nejvíce a kterou nikdo neurčil,“ řekl Blesku zvířecí záchranář Karel Makoň. Dva plastové kroužky pak na snímcích vypadaly jako nějaké plastové destičky či rourky celkem o velikosti až 10 cm.

A jak se kroužky do orlova žaludku dostaly? „Orel musel někde najít totálně vysíleného či mrtvého jeho „výbavou.“ O ztrátě holuba budu jeho majitele informovat,“ dodal Karel Makoň.

Půl hodiny

Zákrok, při kterém veterinář vyndal dva plastové kroužky z orlova trávicího ústrojí, trval půl hodiny. „Když jsem na monitoru viděl telefonní číslo na majitele holuba, uvedené na svítivě žlutém kroužku s čipem, nevěděl jsem, zda se mám smát, nebo brečet. Oba dva kroužky jsou totiž oproti orlovi naprosto titěrné a pták by je později pravděpodobně vyvrhl,“ řekl Karel Makoň.

Dravec v nesnázích

K orlovi mořskému, který po boji s jiným orlem o teritorium, špatně létal, zavolali o víkendu lidé z Újezda u Chanovic na Klatovsku zvířecí záchranáře z Plzně. Ti pak dravce odchytili a snažili se odhalit, proč má problémy s létáním. Zjistili přitom, že má neznámý předmět v žaludku. Zraněný orel je starý asi tři až čtyři roky a váží tři a půl kilogramu.

Pták stále nelétá

Vytáhnutí kroužků z orlova žaludku, ale stále nevyřešilo, proč dravec nelétá. „Pátráme dál, co se orlovi vlastně stalo. Snažíme se to zjistit z krve a trusu. Levé křídlo má pohmožděné,“ řekl Karel Makoň. Orel je teď ve voliéře v Plzni. „Podle toho, jak výsledky vyšetření dopadnou, bude nejspíš převezen do rozletové voliéry ke kolegům ve Spáleném Poříčí na Plzeňsku,“ dodal zvířecí záchranář.

Orel mořský

Je největší evropský orel a největší dravec, který se vyskytuje v Česku. Obývá prostředí v blízkosti vod na rozsáhlém území Asie a Evropy. Délka jeho těla dosahuje až 92 cm a v rozpětí křídel měří i 240 cm. Hmotnost u samce je čtyř až sedm kilo. Živí se hlavně mršinami a rybami.

