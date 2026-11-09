„Jako první poskytli zraněné ženě laickou pomoc svědci, které během několika minut vystřídali policisté,“ sdělila policejní mluvčí Eva Michalíková. K tragické události došlo kolem půl deváté večer.
Na místo zakrátko dorazili záchranáři a policie. „Během kontinuální vnější srdeční masáže záchranáři zajistili dýchací cesty a napojili zraněnou na řízenou plicní ventilaci. Pro podání farmak zajistili vstup do kostní dřeně, nutné bylo také provést chirurgické ošetření zraněného hrudníku,“ popsal mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Ženě ale již nebylo pomoci.
„Policisté na místě vyloučili cizí zavinění, okolnostmi tragické události se zabývají kriminalisté prvního oddělení obecné kriminality Ostrava,“ doplnila Michalíková.