Důvodem bylo i bahno, které ji pevně sevřelo. „Hasiči vybaveni obleky pro práci ve vodě přehradili tok hadicí a zamezili dalšímu pohybu v korytu. Pak ji uvázali za ohlávku a pomocí hadice se povedlo nasměrovat ji k mělčímu břehu, kde s pomocí vylezla zpátky na pastvu,“ popsali záchrannou akci moravskoslezští hasiči.
Na břehu byla kobylka hned vysušená a zabalená do deky. Zvíře bylo celé mokré a ztuhlé. Šťastná majitelka raději zavolala i veterináře, aby kobylku prohlédl.
VIDEO: Hasiči zachránili koně, který uvázl v lesní bažině na Frýdecko-Místecku.(2024)