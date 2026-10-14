Policista Stanislav K. se oběsil v srpnu 2020 v lese po osmi dnech natáčení pořadu. Režisér Jan B. chtěl podle obžaloby zvýšit atraktivitu dílu tím, že tlačil Stanislava do rasistických poznámek vůči jeho vyměněné ženě, která byla Romka. To ale policista odmítal.
Režisér mu měl prý vyhrožovat vyhazovem od policie i zatčením v přímém přenosu kvůli sabotování natáčení a milionovou pokutou, pokud by natáčení přerušil.
„Absolutně vylučuji, že bych mu něčím vyhrožoval. Co ho vedlo k sebevraždě, si nedovedu vysvětlit,“ uvedl režisér a soud mu dal za pravdu. Žalobce si nechal osmidenní lhůtu pro odvolání. Kauza se vleče už několik let.
Posudek Ústřední vojenské nemocnice, který nechal zpracovat soud, tvrdí, že „tendenčně vedené natáčení ho vedlo až k rozhodnutí o ukončení života.“ Ani to k odsouzení režiséra nestačilo.
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