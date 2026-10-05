„My se hlavně neumíme hádat. Já bych se kdysi jako mladší i bývala hádala, ale s mužem to nešlo, tak jsem toho nechala,“ směje se paní Marie. „Ale hlavní je nevyčítat si věci z minulosti, a když už se poškorpíme, do konce dne si to vyříkat,“ dodala.
Kročkovi se poznali v blízkých Sedlištích ve folklorním souboru Sedlišťané. V tanečním páru se zrodila láska. Krátce na to chystali veselku. Brali se velmi mladí. „Já v červnu 1956 maturoval a v září už jsem stál před oltářem,“ usmál se pan František.
Žili v Jižní Americe
Tanec a lidová kultura byly ještě dlouho velkou společnou vášní manželů spolu s cestováním. Díky Františkově profesi hutního technologa si například zkusili i tři roky života v jihoamerické Venezuele.
Tím nejdražším je Kročkovým vskutku široká rodina. „Máme tři děti, dceru a dva syny, devět vnoučat a šest pravnoučat, jedno lepší než druhé,“ řekla paní Marie. „Tu naši platinovou svatbu jsme museli oslavit v sedlišťské restauraci, do našeho bytu bychom se nevešli,“ uzavřela.
Z jihu na sever
Marie Kročková pochází z jihomoravského Vracova na Hodonínsku. Nějakou dobu žila s rodinou v Moravské Třebové. Chtěla učit, ale po gymnáziu odmítla vstoupit do JZD, nemohla proto na vysokou školu. Na umístěnku ji rovnou poslali učit na Ostravsko do malé obce Sedliště. „Dál už ten příběh pokračoval společně s manželem,“ usmála se.
František Kroček pracoval desítky let v hutním průmyslu. Od valcíře se vypracoval přes technologa až na vedoucího výroby. Díky tomu se jezdil učit i školit druhé po celém světě. Kromě Venezuely pobýval tři měsíce v Indii či na Sibiři. „No a pak jsem si tu a tam odskočil všude možně po Evropě,“ doplnil.
Po platinové svatbě se jako významné milníky berou už jen nebeská svatba (75 let) a rajská svatba (80 let a víc).
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