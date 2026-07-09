Podivného chování letu EAF9428 společnosti Electra Airways do egyptského letoviska Marsa Alam si všimli i obyvatelé Ostravy. Letadlo totiž kroužilo dlouhé desítky minut nad oblastí. Pak se opět vrátilo na letiště a přistálo na jedné z ranvejí.
Letěli v něm kromě jiných i turisté CK Čedok. „O té situaci víme. Měli jsme informace od leteckého dopravce, že se jedná o nějaké technické komplikace na letadle, a proto se letadlo muselo vrátit zpátky do Ostravy,“ uvedla pro tn.cz mluvčí kanceláře Klára Divíšková.
Cestující čekají
Letadlo se opozdilo už při vzletu o zhruba 45 minut. Podle informací portálu Flightradar24 pak začalo kroužit nad Ostravou a jejím okolím. Poté zamířilo směrem ke slovenské Žilině, kde se otočilo a letělo opět směrem k Ostravě.
Tento manévr podle mluvčí ostravského letiště Kateřiny Pustějovské sloužil k tomu, aby se spálilo palivo. Po přistání letadlo odtáhli do hangáru.
„Dopravce zajistí náhradní letadlo, které cestující dopraví do Egypta v odpoledních hodinách. Cestujícím byly po celou dobu poskytovány aktuálně dostupné informace a letiště jim zajistilo poukazy na občerstvení,“ uvedla mluvčí letiště Pustějovská.
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