Potvrdilo se, že realita policejní služby někdy předčí nejdivočejší seriálové scénáře. „V roce 2025 operátoři linky 158 přijali 169 271 hovorů. Psovodi vyjížděli k více než 1700 případům a cizinecká policie zkontrolovala přes 54 tisíc cizinců,“ uvedla jejich mluvčí Soňa Štětínská.
Perličkou se stal diplomatický pas Antarktidy. Muž se jím prokázal na služebně v Opavě. Místo státního znaku na něm byl tučňák. Měl smůlu. Antarktida diplomatické pasy nevydává.
Podobně kreativní byl taxikář původem za zahraničí, který předložil pas, řidičský průkaz, průkaz řidiče taxislužby a žadatele o udělení mezinárodní ochrany v ČR. Byly vystaveny na několik různých osob, navíc šlo o falza.
„Milostná“ tísňová linka
Tísňová linka od roku 2022 přijímá i esemesky. „Naši operační pak čtou komunikaci typu Boženko, zítra to kafe platí. Někteří jiní však píšou i milostné texty,“ uvedla Štětínská.
Operátoři se musejí umět co nejrychleji v informacích zorientovat, situaci analyzovat a najít řešení. O tom, že se nedá říct: »Vyspěte se z opice«, svědčí například volání muže na 158. Zajímal se, kdy jede vlak z Nového Jičína do Suchdolu nad Odrou. Policisté zjistili, že volá sebevrah přímo z kolejiště…
Květináč spadl z nebe?
Ani policejní psovodi se nenudili. Zloděj kabelů se v Ostravě pokusil schovat v trafostanici, jiný chtěl hlídku i služebního psa odradit tím, že na ně z okna házel květináče a nakonec i hasicí přístroj. V kraji působí 60 policistů-kynologů a přes sto služebních psů a fen. Nejčastěji jde o německé a belgické ovčáky.
Zlomyslné hovory
Linka 158 čelí kromě skutečných krizí i kuriózním oznámením. Operátoři řešili dotazy na úřední hodiny, oznámení o nalezeném lidském těle, které se ukázalo být figurínou, i zlomyslné volající.
Rekordman linku 158 vytočil 40krát během necelých tří hodin a další den volal více než stokrát. Za zneužití hrozí pokuta 100 tisíc a případ může být kvalifikován i jako trestný čin, např. šíření poplašné zprávy nebo znemožnění funkce obecně prospěšného zařízení.
