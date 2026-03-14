„Pomalu bude končit ramadán a vždycky už jsme v tomto období měli spoustu rezervací. Očekávali jsme třeba už v dubnu desítky klientů. Bohužel, letos se tak nestalo a zatím žádné rezervace nechodí,“ řekla obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krótká.
Klienti podle ní mohou mít problém s dopravou, také je otázka, jak rychle budou české ambasády vydávat víza. Nejvíc se ale lázně obávají toho, že klienti budou mít obavy ze samotného cestování a z toho, že by se případně nemohli vrátit zpátky.
Klíčový trh
„Tato situace opravdu není dobrá, protože ten trh může totálně zkolabovat a pro nás je to klíčový trh. Děláme už ho více než 40 let. V průběhu roku jsme mívali desítky až stovky klientů z Blízkého východu a jednalo se o dlouhodobé pobyty. Klienti jezdili ne jenom na týden, na dva, ale byly to měsíční, dvouměsíční, někdy i tříměsíční a delší pobyty, protože léčení u nás jim opravdu pomáhalo,“ podotkla Krótká.
Výpadek klientů z Blízkého východu by tak pro lázně znamenal výrazný propad. „Pokud se stane, že nepřijedou, tak samozřejmě budeme muset řešit, jak a kým tento výpadek nahradit,“ uvedla ředitelka.
Lázně Darkov se specializují na léčbu pohybového, nervového a oběhového ústrojí, nemoci kožní a gynekologické. Léčí také popáleniny. Jedny z nejstarších jodových lázní v Evropě využívají k léčbě takzvanou jodobromovou solanku, cenný přírodní léčivý zdroj z období třetihor.
