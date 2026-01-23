Smogovou situaci vyhlásili meteorologové kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší ve čtvrtek pozdě večer. Ke zlepšení by mělo dojít v pátek odpoledne.
Nejhorší situace byla podle údajů ČHMÚ v pátek ráno v Českém Těšíně s hodnotou dokonce 285,6 mikrogramu na metr krychlový. Což je více než pětinásobek povoleného limitu!
Meteorologové doporučují lidem, aby se během smogové situace zdrželi při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti.
Vhodné je rovněž maximálně využívat hromadnou dopravu namísto osobní automobilové. Majitelé kotlů na pevná paliva by měli dbát na jejich správný provoz a spalovat v nich pouze palivo pro ně určené.
V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě.
