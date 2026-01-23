Smogovou situaci vyhlásili meteorologové kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší ve čtvrtek pozdě večer. Ke zlepšení by mělo dojít v pátek odpoledne.

Nejhorší situace byla podle údajů ČHMÚ v pátek ráno v Českém Těšíně s hodnotou dokonce 285,6 mikrogramu na metr krychlový. Což je více než pětinásobek povoleného limitu!

Ledovka na jižní Moravě! Desítky nehod, kolabují dálnice, zpožděné MHD

V pátek 23. ledna zasáhla jižní Moravu ledovka. Nehody hlásí policisté, hasiči a záchranáři z celého kraje.

Meteorologové doporučují lidem, aby se během smogové situace zdrželi při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti.

Vhodné je rovněž maximálně využívat hromadnou dopravu namísto osobní automobilové. Majitelé kotlů na pevná paliva by měli dbát na jejich správný provoz a spalovat v nich pouze palivo pro ně určené.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě.

