„Odešel odborník, který celý život zasvětil hornictví a záchraně hornického dědictví. Zároveň odešel skvělý člověk, kterého měli lidé rádi a který v našem kraji zanechal hmatatelné i okem nezachytitelné stopy,“ uvedl závodní Dolu ČSM ze společnosti OKD Karel Blahut.
Zemřel psycholog Nakonečný (†93), autor Psychologie osobnosti. „Odešel v klidu ve svém domě v péči syna“
Ostravský rodák Plac začínal jako horník. „Přes technické a ekonomické funkce se vypracoval do vedení hornických expozic jako ředitel muzea. Po odchodu z aktivního hornictví začal pečovat o památkově chráněné objekty v ostravsko-karvinském revíru a postupně se stal jednou z klíčových postav rozvoje Hornického muzea OKD, pozdějšího Landek Parku,“ podotkl jednatel společnosti Moravian - Silesian Tourism Petr Koudela.
Proměnil Landek
Pod Placovým vedením se Landek Park výrazně proměnil. „Díky jeho aktivitě, úsilí a vytrvalosti byl areál začleněn do souboru atraktivit spolku Dolní oblast Vítkovice, který se věnuje oživování průmyslových areálů v Ostravě. Landek Park se tak stal jednou z nejatraktivnějších součástí této industriální rodiny a vlajkovou lodí hornického dědictví Moravskoslezského kraje,“ dodal Koudela.
Mezi Placovy nejvýraznější počiny podle něj patří záchrana a rekonstrukce těžní věže bývalého Dolu Anselm, které hrozila likvidace, nebo zprovoznění dobového důlního vláčku.
Stál u zrodu a rozvoje expozic, které ukazují náročnou a často nebezpečnou práci horníků, výjimečnou roli báňských záchranářů i prehistorické osídlení Landeku.
VIDEO: V Dole Lazy v Orlové odstřelili důlní věž. (červenec 2024)
V Dole Lazy v Orlové odstřelili důlní věž. Diamo