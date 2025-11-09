Mezi vysokými pecemi se rozsvítily planety, souhvězdí i světelné cesty ke hvězdám sluneční soustavy či mezi černými dírami a imaginárními světy.
„Chceme vyprávět i přinášet poučení a radost,“ řekla za organizátory Eva Poláčková ze společnosti Decoled. Každý večer až do konce roku po setmění se areál rozzáří půl milionem světel, přesto nevytváří světelný smog.
Podobný světelný park je i v Praze, kde se pro změnu můžete projít mezi světovými metropolemi, a také na brněnském hradě Špilberk.
VIDEO: Takhle vypadal světelný park ve Žlutých lázních v Praze minulý rok.
Světelný park ve Žlutých lázních. (2024) David Malík