Mezi vysokými pecemi se rozsvítily planety, souhvězdí i světelné cesty ke hvězdám sluneční soustavy či mezi černými dírami a imaginárními světy.

Unikátní světelná cesta Evropou: Ve Žlutých lázních se rozzáří Koloseum i Tower Bridge

Žluté lázně - Srdce Evropy

„Chceme vyprávět i přinášet poučení a radost,“ řekla za organizátory Eva Poláčková ze společnosti Decoled. Každý večer až do konce roku po setmění se areál rozzáří půl milionem světel, přesto nevytváří světelný smog.

Podobný světelný park je i v Praze, kde se pro změnu můžete projít mezi světovými metropolemi, a také na brněnském hradě Špilberk.

VIDEO: Takhle vypadal světelný park ve Žlutých lázních v Praze minulý rok.

Světelný park ve Žlutých lázních. (2024) David Malík

V Ostravě se můžete vydat na světelnou cestu do vesmíru.
Autor: Foto Blesk – Jana Gartnerová