„Telefonoval nám zhotovitel demoličních prací, které tady probíhají, že skupina aktivistů vystoupala na střechu jednoho z domů, kde vyjadřují svůj názor. My to respektujeme, je tam v tuto chvíli pět lidí. Za nás je to samozřejmě nepříjemná situace. Nechceme, aby z toho domu třeba spadli, navíc je poměrně zima, tak doufáme, že se jim nic nestane a sami sebe neohrozí,“ uvedl starosta Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu).
Ten také zavolal na místo policii. „Dům v tuto chvíli zůstane tak, jak je. Vůbec nevím, co budenásledovat, ale nemáme v plánu tu situaci eskalovat. Naopak jsem se sem přijel podívat, chtěl jsem s místními promluvit, ale tady to spíše eskalují ti lidé dole,“ uvedl Hujdus.
Z problémů bezva bydlení
„Situaci na místě monitorujeme a jsme v kontaktu s majitelem nemovitosti, který věc prozatím nechce řešit. Dosud jsme zjistili poškození zámku pracovních strojů – dvou bagrů, což jsme zadokumentovali a budeme se věcí dále zabývat,“ uvedli policisté na síti X.
Radnice začala bourat opuštěné finské domky ve středu. Části obyvatel skončila nájemní smlouva v září a obvod následně začal s likvidací vyprázdněných domků. Někteří se ale odmítli vystěhovat.
Obvod chce, aby se lidé z osady postupně vystěhovali, a nabízí jim náhradní bydlení. Mnozí tu bydlí přes 20 let a do bydlení dali nemalé úspory. Z původně problematické čtvrti se podle místních dávno stalo příjemné komunitní bydlení s dobrými sousedskými vztahy.
O pomoc žádají prezidenta
S žádostí o pomoc při záchraně osady se obrátili dopisem i na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou.
Radnice argumentuje tím, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Nemá s ní ale momentálně konkrétní plány, lokalitu si chce ponechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města.
VIDEO: Kateřina Jehlářová, obyvatelka kolonie Bedřiška v Ostravě, se z domku stěhovat nehodlá.
