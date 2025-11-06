„Z dosud nezjištěných příčin přehlédl řidič chodce, jehož měl zadní částí nákladového prostoru vozidla srazit na zem,“ řekla policistka Eva Michalíková.
Senior zůstal zaklíněn pod vozem, odkud jej museli vyprošťovat hasiči. I přes poskytnutou první pomoc zraněním na místě podlehl. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.
„Zabýváme se okolnostmi a příčinami této nehody. Především se zajímají o průběh nehodového děje a v souvislosti s tím se obrací na svědky, kteří můžou podat informace k této nehodě, aby se obrátili na linku 158,“ dodala Michalíková.
