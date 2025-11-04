Ikonický „fotbalový“ svah na slezské straně Ostravy s úžasnými výhledy se změní na stadion Nové Bazaly. Návrh španělského studia L35 Arquitectos porota schválila v architektonické soutěži jednomyslně.
„Reflektuje zásadní nosné body. Elegantní architektonické řešení a jednoduchou, kompaktní formu. Respektuje silné poselství místa a je vhodně situován v krajině. Má se stát novou dominantou Ostravy se zázemím pro fotbal, ale i pro laickou veřejnost,“ řekl primátor Jan Dohnal.
Myslelo se prý na vše
Porota složená z vedení města, Baníku Ostrava a odborníků se zabývala všemi detaily. „Jak dostat pohodlně lidi dovnitř i ven. Řešit chodby tak, aby se neucpávaly lidmi. Dostupnost toalet, gastrozón. Akustika, fanshopy, výhled na hřiště. Z nejzadnější sedačky to bude k nejvzdálenějšímu místu na hřišti 150 metrů,“ popsal primátor Jan Dohnal.
Primátor Ostravy Jan Dohnal a majitel Baníku Ostrava Václav Brabec představili podobu nového fotbalového stadionu na Bazalech. (listopad 2025) město Ostrava
Po administrativních přípravách a procesech se má stavět v roce 2029, hotovo má být dva roky poté. Výstavba přijde na zhruba 2,5 miliardy korun.
Návrat domů
Stavba má vzniknout na stejném místě, kde prvoligový Baník Ostrava působil od roku 1959 do sezony 2014/15.
Fanoušci Baníku volali po návratu na Slezskou Ostravu z „azylu“ na Městském stadionu ve Vítkovicích roky. Nový stánek by měl přitáhnout i reprezentační výběry, půjde o nejmodernější stadion v Česku. Nebude jen o fotbalu, má jít o turistický cíl s vyhlídkovou terasou, restaurací a dalším zázemím. Otevřen má být i mimo fotbalovou sezonu.