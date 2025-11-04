Ikonický „fotbalový“ svah na slezské straně Ostravy s úžasnými výhledy se změní na stadion Nové Bazaly. Návrh španělského studia L35 Arquitectos porota schválila v architektonické soutěži jednomyslně.

„Reflektuje zásadní nosné body. Elegantní architektonické řešení a jednoduchou, kompaktní formu. Respektuje silné poselství místa a je vhodně situován v krajině. Má se stát novou dominantou Ostravy se zázemím pro fotbal, ale i pro laickou veřejnost,“ řekl primátor Jan Dohnal.

Myslelo se prý na vše

Porota složená z vedení města, Baníku Ostrava a odborníků se zabývala všemi detaily. „Jak dostat pohodlně lidi dovnitř i ven. Řešit chodby tak, aby se neucpávaly lidmi. Dostupnost toalet, gastrozón. Akustika, fanshopy, výhled na hřiště. Z nejzadnější sedačky to bude k nejvzdálenějšímu místu na hřišti 150 metrů,“ popsal primátor Jan Dohnal.

Primátor Ostravy Jan Dohnal a majitel Baníku Ostrava Václav Brabec představili podobu nového fotbalového stadionu na Bazalech. (listopad 2025) město Ostrava

Po administrativních přípravách a procesech se má stavět v roce 2029, hotovo má být dva roky poté. Výstavba přijde na zhruba 2,5 miliardy korun.

Ze všech míst by měli diváci mít velmi dobrý přehled o dění na hřišti.

Návrat domů

Stavba má vzniknout na stejném místě, kde prvoligový Baník Ostrava působil od roku 1959 do sezony 2014/15.

Fanoušci Baníku volali po návratu na Slezskou Ostravu z „azylu“ na Městském stadionu ve Vítkovicích roky. Nový stánek by měl přitáhnout i reprezentační výběry, půjde o nejmodernější stadion v Česku. Nebude jen o fotbalu, má jít o turistický cíl s vyhlídkovou terasou, restaurací a dalším zázemím. Otevřen má být i mimo fotbalovou sezonu.

Ostrava představila vítězný návrh fotbalového stadionu Nové Bazaly.
Autor: Vizuály město Ostrava/L35 Arquitectos