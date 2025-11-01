Sotva se setmí, k magickému místu proudí lidé ze široka daleka. Podle místních stojí za dnes už tradičním dýňosvícením rodina Jančova, které pozemek patří.
„Poté se k nim přidal celý dolní konec obce,“ podotkla paní Marie z Tiché s úsměvem, že když se chce, dokáže se rozsvítit i vesnická soudržnost.
Svah v obci Tichá na Novojičínsku ozdobily vyřezávané dýně. Jana Gartnerová
Letos mezi motivy nechybí ani dýňová tatrovka či logo hokejového klubu Oceláři Třinec, které vyřezal jeho oddaný fanoušek.
Pohádkové dýně
Děti zase obdivovují známé pohádkové postavičky – včelku Máju, Křemílka a Vochomůrku, Gargamela, vlka, kohouta či koníka. Každý si tu zkrátka najde svého favorita, u kterého se chce vyfotit.
„Jezdíme sem sedm let. Děti nám sice odrostly, ale my s manželem se sem vracíme kochat tou nádherou,“ řekla Adéla Mičková z Kopřivnice.
„Taky vzpomínáme, jak bývali malí, nadšení a museli jsme pak doma vyřezávat dýně. Snad tradice vydrží a jednou ji ukážeme vnukům,“ doufá žena.