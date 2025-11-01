Sotva se setmí, k magickému místu proudí lidé ze široka daleka. Podle místních stojí za dnes už tradičním dýňosvícením rodina Jančova, které pozemek patří.

„Poté se k nim přidal celý dolní konec obce,“ podotkla paní Marie z Tiché s úsměvem, že když se chce, dokáže se rozsvítit i vesnická soudržnost.

Video
Video se připravuje ...

Svah v obci Tichá na Novojičínsku ozdobily vyřezávané dýně. Jana Gartnerová

Letos mezi motivy nechybí ani dýňová tatrovka či logo hokejového klubu Oceláři Třinec, které vyřezal jeho oddaný fanoušek.

Medvědi, labutě i goliášové! Arboretum ve Staříči láká na dýně

Martina Holubová pořádá svou výstavu v rodinném arboretu ve Staříči.

Pohádkové dýně

Děti zase obdivovují známé pohádkové postavičky – včelku Máju, Křemílka a Vochomůrku, Gargamela, vlka, kohouta či koníka. Každý si tu zkrátka najde svého favorita, u kterého se chce vyfotit.

„Jezdíme sem sedm let. Děti nám sice odrostly, ale my s manželem se sem vracíme kochat tou nádherou,“ řekla Adéla Mičková z Kopřivnice.

„Taky vzpomínáme, jak bývali malí, nadšení a museli jsme pak doma vyřezávat dýně. Snad tradice vydrží a jednou ji ukážeme vnukům,“ doufá žena.

Fotogalerie
10 fotografií
Svah v obci Tichá na Novojičínsku ozdobily dýně. Je to úchvatná podívaná.
Svah v obci Tichá na Novojičínsku ozdobily dýně. Je to úchvatná podívaná.
Autor: Blesk:Jana Gartnerová