„Zajišťujeme oplocení, pečujeme o okolí kaskády. Letos bylo potřeba odstranit přerostlou vegetaci podél koryta, posbírat větve a hlavně vyčistit takzvanou „rýnku“, tedy potůček, který protéká mezi mechy hřebenem pěnovcového valu,“ popsala místostarostka Dana Kocourková.
Právě ona s dalšími kolegyněmi se postarala o to, aby unikátní travertinový neboli pěnovcový val nezarůstal a nezanášel se. „Památka je pod dohledem krajského úřadu, ale o údržbu se stará naše obec,“ usmála se místostarostka.
Metr dvacet nad zemí
Travertinová kaskáda vznikla na svahu kopce Tichavská hůrka pod vydatným pramenem plným rozpuštěných minerálních látek už před stovkami let. Má podobu více než 100 metrů dlouhého valu a podle geologů nemá v Česku obdoby. Travertin, druh vápence, se v této oblasti vyskytuje jen zde.
Potok stékající z kopce vytvořil zvláštní tvary kaskád. Mají příkré stěny namísto kup, tím jsou unikátní. V horní části je kaskáda zahloubena do terénu, v dolní, delší části, potok teče nad úrovní terénu místy ve výši až 120 cm. Kaskáda se nachází v západní části obce, vede k nim naučná stezka.
VIDEO: Tipy na říjnové výlety.
Tipy na říjnové výlety Videohub