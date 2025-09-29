Záměr, který by měl na místní obyvatele i okolí zásadní vliv, vyhlásila firma Thorssen. Hovoří o něm jako o rekultivaci, odpůrci se ale domnívají, že jde o promyšlený záměr zbohatnout a na přírodní lokalitu se neohlížet. Lom prý hodlá zavést 1,5 milionem tun odpadu.
„Tvrdí, že sem budou stavební odpad navážet deset let, a že půjde o neškodnou suť. K tomu jsme velmi skeptičtí. To není rekultivace, naopak je to likvidace přírodní lokality, jež se dlouhá léta vzpamatovávala z těžby. Byl by to velký průšvih pro obce okolo lomu,“ varuje starosta Jan Birgus.
Lom v Litultovicích, kde žije pestrá škála živočichů, plánuje místní firma zasypat odpadem. Blesk
Podle něj nastanou potíže také se zvýšenou prašností i hlukem od desítek kamionů, které budou do lomu přijíždět. „Jsou tu také dva zdroje pitné vody pro čtyři tisíce odběratelů. Jeden je 300 metrů nad lomem, druhý je dva kilometry od něj,“ dodává Birgus.
Velká EIA
K tomu, aby mohla firma přírodní líheň fauny a flóry zasypávat sutí, potřebuje posvěcení krajského úřadu. Na 130 stranách podala záměr vloni v březnu. Úředníci poté firmu vyzvali ke kompletnímu doplnění posudku k celkovému vlivu plánu na životní prostředí (EIA). Od té doby se firma neozvala.
„Byl vydán závěr zjišťovacího řízení s tím, že záměr je nutno posuzovat v celém rozsahu zákona, takže bude potřeba „velká“ EIA. Doposud oznamovatel o pokračování procesu nepožádal,“ uvedla mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birkenová.
„Pořád věříme, že nikdo nedovolí zničit takový krásný přírodní kout, ve který se někdejší povrchový lom s těžbou kamene proměnil," doufá starosta.
Lidem vstup zakázán
Do lomu je nyní zákaz vstupu. Dříve byla lokalita plná zvířat oblíbeným výletním místem. Teď je tam pod hrozbou vysokých pokut vstup zakázán. „Hnízdí tam ptáci, potápka malá, výr velký, či vlha pestrá, je tu skokan zelený, ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, o rostlinstvu ani nemluvě,“ uvedl starosta.
O komentář k situaci opakovaně žádal Blesk.cz i majitele firmy, bezúspěšně.