„Je to velká radost a satisfakce. Ještě počkáme na výsledky z České inspekce životního prostředí, abychom věděli, zda není kontaminovaná půda nebo voda a naši občané jsou opravdu v bezpečí,“ řekla starostka obce Barbora Šišková.
V areálu soukromé firmy se válí na 300 tun trosek z větrných elektráren, letadel, aut. Je tu sklolaminát, plasty či věci jako trekkingové hole i rozebraný speciál z Rallye Dakar. První kamion s odpadem odjel směr Německo v pondělí odpoledne, do konce příštího týdne jich má být deset.
Nelegální německý odpad v Jiříkově: Šéf bavorské firmy je za mřížemi! Starostce české obce se vysmíval
„Pak už snad bude definitivně čisto. My už si to dovolíme s občany Těchanova oslavit už dnes. Máme napečené koláčky a naražené pivo,“ hlásila s úlevou a úsměvem Barbora Šišková.
Starostka Jiříkova na Bruntálsku Barbora Šišková dotáhla boj s odpadovou mafií do vítězného konce. Michal Charbulák
Zasadili lípu naděje
Na to, že se věci hýbou, přijel dohlédnout ministr životního prostředí Petr Hladík (40, KDU-ČSL). „Je to vzkaz všem, kteří využívají pověsti Česka jako tzv. popelnice Evropy, že tomu tak není a nebude. Každého, kdo to zkusí, čeká přísný trest,“ řekl s tím, že ví o dalších pokusech složit nelegální hnus v Česku. Vše se povedlo zastavit ve fázi přepravy. Na paměť úspěšného boje zasadila starostka s ministrem lípu naděje.
Když dorazily první kamiony do Jiříkova-Těchanova, právě rozlícená starostka vyrazila na odpor. S už vysypaným odpadem moc nezmohla, dalšímu sypání ale osobně bránila. Nektěré kamiony to po její červenci obrátily zpět, jiné dostaly od policie botičku. Řidiči říkali, že jen plní příkazy šéfů odpadářských firem.
Hlava německé odpadové firmy sedí ve vazbě. Měl přikázat odvoz 22 kamionů s nelegálním odpadem na různá místa v Česku.