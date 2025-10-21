Muž pušku nenesl v pouzdře, jak mu ukládá zákon, ale naprosto viditelně i veřejně, čímž vzbudil v cestujících obavu o jejich zdraví a život. Proto na něj přivolali hlídku. Ta ho zatkla už za čtyři minuty i se zbraní a našla u něj také krátkou střelnou zbraň.
„Jednalo se o vzduchovou pušku a plynovou pistoli na CO2, které byly na místě zajištěny spolu se střelivem k oběma zbraním,“ řekl policista Jan Segsulka. Za přestupek hrozí muži pokuta 15 tisíc i zabavení zbraní.
Nesmí být vidět
I když muž nikoho zbraní neohrožoval, porušil zákon. „Dle zákona o zbraních a střelivu, je nutné na veřejnosti nosit zbraně skrytě tak, aby nebyly viditelně vystaveny okolí. Povinnost se vztahuje na všechny druhy zbraní, včetně těch, které nepodléhají registraci, nebo k jejich držení není vyžadován zbrojní průkaz,“ upozornil policista Segsulka.
