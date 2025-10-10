„To krčisko, ty nožiska … Manželce dokonce lezl do auta, takového ptáka ještě neviděla. Utekl Irence. Možná losa Emila vystřídá na dálkovém pochodu pštros,“ vtipkovali lidé za volantem.
Podle některých je poblíž pštrosí obora a opodál mají dokonce pštrosi střežit oplocený areál místo psů.
Opeřenec zmizel včas
Pštros žádnou pokutu nedostal. Zpráva o jeho pohybu na silnici se objevila dokonce i na webu Dopravní situace jako »Jiné nebezpečí«.
Podle policejní mluvčí Evy Michalíkové volalo na služebnu několik lidí. „Majitel si však stihl pštrosa zahnat do ohrady bez naší asistence. Nic se mu nestalo. Jeho výlet trval asi 20 minut,“ uvedla Michalíková.