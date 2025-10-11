Ohnivou show na mostě, jenž na území Nové Karoliny propojí Moravskou a Slezskou Ostravu, obstará 18 plynových trysek na každé straně, celkem tedy 36.
„Budou chrlit ohně, upomínající na největší průmyslovou zónu Ostravy v 19. století,“ vysvětlil autor návrhu Roman Koucký. „Netradiční osvětlení ale nebude k vidění běžně. „Ohně budou nahrazovat slavnostní nasvícení,“ dodal architekt.
Zrezaví na 100 let
Most bude stát v místech, kde bylo v 19. století srdce tehdejšího ostravského průmyslu. Bývalá koksovna Karolina a Žofinská huť byly ohnivými místy samy o sobě a staly se také jedním z „ohňů“, které zažehly prudký rozvoj města.
Průmyslová historie území architekta inspirovala i co do plánovaných materiálů. „Zvolil jsem bezúdržbovou mostní konstrukci z patinující oceli, která částečně zkoroduje a vytvoří si ochranu. Čili se nemusí ani nesmí natírat po celou dobu své plánované stoleté životnosti,“ řekl Roman Koucký.
Otevřou už za rok!?
Most za více než 340 milionů nahradí současný chátrající silniční most a nově bude určen autům i chodcům a cyklistům. Všechny trasy budou od sebe oddělěny. Tři navazující křižovatky budou přestavěny, dvě z nich na kruhové objezdy. Doplní ho moderní kamerový systém.
„Aktuálně máme všechna potřebná povolení a dokončuje se prováděcí dokumentace. Zahájení výstavby je plánováno na rok 2026,“ uvedl náměstek primátora Břetislav Riger. Optimistická varianta počítá s otevřením na konci stejného roku.
VIDEO: Stavba nového přemostění v Blansku. (2022)
Stavba nového přemostění v Blansku město Blansko