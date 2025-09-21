Čtvrť vznikne na nevyužívaném brownfieldu mezi centrem města, řekou Ostravicí a Dolní oblastí Vítkovice. „Hledali jsme řešení, které zohlední charakter území, význam lokality pro město i potřeby jeho obyvatel. Nová čtvrť by kromě bytů měla obyvatelům nabídnout také školu, zeleň, kvalitní architekturu a prostory pro sousedský život. Součástí návrhů je rovněž dopravní infrastruktura s napojením na síť městské hromadné dopravy a s rozvojem pěších a cyklistických tras,“ uvedl člen správní rady společnosti Pod Žofinkou Holding Tomáš Laštovka.
První část, s jejíž výstavbou se začne v příštím roce, zahrnuje zhruba 340 bytů. Náklady by se měly pohybovat okolo miliardy korun. Stavět se bude podle návrhu dánského studia Adept, které vyhrálo architektonickou soutěž. Cílem projektu, který je rozdělen do tří částí, bylo propojit město a přírodu.
Tři Žofinky
První část je nazvaná Živá Žofinka, ta by měla být zeleným středem nové čtvrti, druhá je pojmenovaná Propojená Žofinka a zahrnuje infrastrukturu a třetí Pestrá Žofinka, která kromě bytů počítá i s dalším zázemím, jako jsou obchody či kanceláře.
Čtvrť se má postupně budovat zhruba 20 let.Brownfield Žofinka má rozlohu přibližně 20 hektarů. S podobou budoucí zástavby se nyní veřejnost může seznámit na panelové výstavě ve vnitrobloku objektu Nová Karolina Park, která bude přístupná do 6. října.
