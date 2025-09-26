Mladík dorazil do Ostravy ve středu odpoledne. Miluje vlaky a město, kde jako malý bydlel, ho přitahovalo. Bez rozmyslu proto sedl do vlaku, jenže po příjezdu zjistil, že nemá kam jít ani peníze na návrat.
Plakal a pobíhal po nádraží
Uprostřed ruchu nádraží se rozplakal a pobíhal zmateně sem a tam. Naštěstí si jeho chování všiml jeden z cestujících, který zavolal městskou policii a mezitím s chlapcem navázal kontakt.
Díky této prvotní pomoci nebylo těžké, aby si mladík získal důvěru i hlídky. Strážníci zjistili, odkud přijel, a že se snaží dovolat své pečovatelce i tetě. Marně. „Nikdo mu nezvedal telefon. Bylo nám ho opravdu líto,“ popisala Václavíková.
O vlacích věděl vše
Během čekání mladík strážníky okouzlil svou znalostí železnice. S nadšením jim vyprávěl o vlacích a dokonce napodoboval jejich zvuky. Protože se blížil večer a situace se nikam neposouvala, dvojice policistů vzala věci do vlastních rukou. Koupila mu bagetu a studentskou jízdenku za 350 korun na vlak do Prahy.
„Nenecháte přece kluka, který má mentálně možná dvanáct let, aby se v takové situaci potloukal sám,“ shodli se Václavíková s Coufalem. Přestože některým kolegům jejich postup připadal zbytečný, oni sami nelitují. „Člověk má uniformu, ale pořád by měl zůstat člověkem,“ dodala strážnice.