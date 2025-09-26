„Lup v podobě třinácti párů ponožek do papírové krabice umístil mezi uzavřené pokladny. Poté s malým nákupem šel ke kase, zaplatil a při odchodu z prodejny si „vyzvedl“ uschovaný nezaplacený nákup,“ popsala trik policistka Eva Michalíková
Zlodějnu zaznamenaly kamery od nakládání lupu až po pokus o zcizení. Zasloužilý recidivista se snažil být nenápadný, nohy si už ale nakradenými ponožkami zahřát nestihl. Ve vestibulu ho lapili strážníci a poté jej předali státním kolegům.
Kosmetiku i prádlo
Jak se ukázalo, nepolepšitelný chmaták před zatčením už v 16 případech. Většinou si měl odcizené věci schovávat pod oděv či do batohu. Někdy ho chytili, jindy stihl odhodit zboží a z místa utéct.
Recidivista kradl v obchodě v Ostravě ponožky, lup si schoval mezi pokladny a pak si jej vyzvedl. PČR
„Spektrum odcizeného zboží bylo opravdu široké. Od kosmetických krémů, parfémů až po tablety do myček. Jeho zájmem bylo i pánské spodní prádlo či ponožky. Těch zřejmě nikdy není dost, celkem jich měl vzít více jak dvacet párů,“ uvedla Michalíková.
Za krádeže se škodou ve výši 50 tisíc hrozí muži až tříletý pobyt za mřížemi. Propuštěn byl přitom teprve letos v březnu.