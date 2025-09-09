Zloděj z prodejny v Kladně ukradl nanuky: Ostrahu pokousal při útěku!
Opravdu nepříjemnou zkušenost má za sebou ostrava jednoho z kladenských supermarketů. Jistý zloděj (61) se pokusil ukrást zboží za necelých 40 korun, ostraha ho chytila při činu. Hříšník se přesto nedal a ostrahu nepříjemně pokousala. Zasáhla policie.
K incidentu došlo už koncem července krátce po osmé hodině ranní. „(...) Na Městskou policii Kladno se obrátil pracovník obchodu v centru, že zde zadrželi zloděje na útěku,“ napsal na webu strážníků mluvčí Zuzana Hokrová.
Hlídka na místo okamžitě vyrazila. Po příjezdu se nestačili divit. Zloděj se ostraze pokoušel několikrát vytrhnout, v touze po svobodě dokonce ostrahu pokousal! „To vše přitom pro potraviny (2x nanuk) a drogerii (toaletní papír) za necelých 40 korun,“ dodala mluvčí.
Pro podezření ze spáchání trestného činu muž skončil na služebně policie.
