Všechno odstartovala falešná dvoutisícovka. „Když se jí pokusil kluk (16) zaplatit u stánku s rychlým občerstvením, prodavač poznal, že bankovka je špatná, a zavolal policii,“ uvedla policejní mluvčí Daniela Vlčková.
Vyšetřování ukázalo, že hlavní roli v padělatelském příběhu sehrála dívka (17) z Havířova. Na obyčejné inkoustové tiskárně vytiskla na žádost svého kamaráda (22) přes dvacet dvoutisícovek.
Amatérský padělek
Bankovky měly stejné číslo, chyběly ochranné prvky a ještě byly menší než originál. Kamarád jí slíbil, že je zničí, protože jsou nekvalitní. Jenže to neudělal.
Místo toho dva padělky poslal přes známého na splacení dluhu jinému muži. Ten si ničeho nevšiml, a aby toho nebylo málo, do celé věci se zapletl i muž (31), který měl o padělky zájem.
Padělky za krabičku cigaret
„Většinu jich získal za směšnou částku, pětistovku a balíček cigaret,“ dodala mluvčí. Podle své vlastní výpovědi je chtěl použít na nákup drog. Doufal prý, že dealer policii neosloví.
Teď už ale čtyřčlenná partička čelí obvinění. Dva dospělí muži mohou jít za padělání peněz až na osm let do vězení. U mladistvých jsou tresty poloviční. Dívce a chlapci tak hrozí maximálně čtyři roky.
