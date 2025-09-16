Povodňové děti z Krnova: Sedm holčiček! Rodilo se bez elektřiny i vody
-
Mimořádné setkání „povodňových miminek“ zažila nemocnice v Krnově. V době, kdy přesně před rokem živel ničil, na co přišel, statečné ženy přiváděly na svět nové životy. Lékaři jim poskytli tu nejlepší péči, kterou v tu chvíli „polních podmínek“ mohli. Na svět tak přišlo osm miminek, samé holčičky.
„Byli jsme bez vody, elektřiny, signálu pro mobilní telefony. Byla náročné přivádět děti na svět během katastrofálních záplav,“ vzpomněl primář porodnice Jozef Pitoňák.
V nemocnici při povodních v nejkritičtějších okamžicích zkolaboval agregát, který byl jediným zdrojem energie celého zdravotnického zařízení. Nefungovaly inkubátory, ani další nezbytné přístroje.
„Náhradní agregát jsme přivezli z Ostravy. Všude ležely stovky prodlužovaček, do toho bahno, voda, přesto se všechna zařízení podařilo napojit na zdroj elektřiny, aby fungovala všechna oddělení, i to naše porodní,“ popisoval dramatické chvíle primář.
Přes všechny obtíže přivedli zdravotníci na svět osm zdravých dětí z celého okresu.VideoVideo se připravuje ...
Maminka Marie Lioliu (25) se svou dcerou Mariou přesně rok po katastrofálních záplavách. Karel Janeček
Voda v kyblíkách
Tým krnovské porodnice se snažil piřpravit, jak jen mohl. Vrchní sestra Lenka Petřeková nařídila napustit do barelů a kbelíků pitnou vodu. Na oddělení byly zajištěny čelovky a svítilny. Rodičky do porodnice přijížděly neohlášeně ve dne i v noci.
„Když nešel proud, byli jsme nachystaní použít při porodu bezdrátový detektor srdce a zevní hmaty místo klasického KTG a ultrazvuku. Z celé nemocnice se naštěstí podařilo zprovoznit jako první gynekologický operační sál, abychom byli nachystaní na akutní císařský řez,“ doplnila Petřeková, která byla v práci nepřetržitě tři dny.
„Vyzdvihnu péči a nasazení našich porodních asistentek, jež porody zvládly bez poranění miminek. Všechno to jsou úžasné a krásné holčičky,“ dodal Pitoňák.
- 1.
Maria Lioliu, narozená 17. září
„Báli jsme se, že se přes tu velkou vodu a zaplavené silnice nepůjde dojet do porodnice včas,“ vzpomíná maminka Marie Lioliu (25) z Města Albrechtic. Doma měla v tu dobu ještě ročního synka Andrease.
Naštěstí kontrakce začaly naplno až pár hodin poté, co opadla největší vlna a přes poničené silnice se podařilo dojet včas.
I tatínek Marcel Lioliu (29) stihl být u porodu. Odskočil si od vození písku a materiálu, které jako pracovník stavební firmy vozil na protipovodňové hráze po okrese.
- 2.
Stella Závodská, narozená 20. září
„Když jsme na poslední chvíli přijížděli, nešly na oddělení otevřít dveře, protože nefungovala elektřina. Ani dovolat se tam nedalo, nebyl signál. To už jsem každých pět minut měla kontrakce, byl to můj první porod, bylo to velmi náročné i na psychiku. Všude, i na porodním sál visely kabely z elektrocentrál. Díky zdravotníkům jsme ale vše zvládli,“ zavzpomínala maminka Gabriela Závodská (31) z Krnova.
- 3.
Viktorie Friess, narozená 14. září
„O povodních panoval u nás v Třemešné obrovský chaos. Do porodnice jsem přijela těsně před tím, než se začala valit záplava. V pátek ještě šlo těch dvacet kilometrů do Krnova projet, ale manžel už se za námi nedostal. Cesty byly zatopené, podmínky v porodnici bojové,“ uvedla maminka Kateřina Friess (24), která porodila holčičku s příznačným jménem Viktorie neboli vítězství.
- 4.
Amélie Perďochová, narozená 14. září
„Z Břidličné jsme to měli do Krnova kus cesty, ale do porodnice jsem se dostala včas. Přítel už to štěstí neměl, nešlo projet, nešlo se dovolat, nefungovala elektřina, nic. Psychika velice trpěla, nemohli jsme dělat nic, byli jsme bezmocní,“ vzpomínala na příchod Amélie prvorodička Kristýna Perďochová (22).
- 5.
Stela Baláž, narozená 16. září
„Kvůli povodni jsem byla jako na trní, původní termín porodu jsem totiž měla 13. září. Jeli jsme do porodnice už v době, kdy byly zalité silnice vodou. Byl to obří stres. Po porodu jsem vůbec nevěděla, co se děje doma, volat se nedalo, průjezdné nebylo z Třemešné nic,“ uvedla Markéta Jelínková (29).
- 6.
Leontýna Dyl, narozená 14. září
„Voda se vylila z koryt, pršelo, hladina se zvedala, silnice mizely. Vyjížděli jsme z Třemešné už tak na hraně, kdy to šlo projet. Ve Městě Albrechticích zavírali most, zvládli jsme to na poslední chvíli. Partner k nám mohl, až když opadla voda, ani volat jsme si nemohli,“ popisovala Kristýna Mekisková (23).
- 7.
Jasmína Bittner, narozená 19. září
Ze zatopeného Úvalna vezl do porodnice nastávající maminku Julii (26) partner. „Dolní část obce byla už celá pod vodou, ale stihli jsme termín porodu na termín ročního výročí naší svatby. Přes všechny potíže se podařilo přijet včas. Slavíme tak výročí a narozeniny najednou.“
Poslední maminku z Opavy se nepodařilo kontaktovat. Její povodňová dcerka se jmenuje Nella a narodila se 14. září.Jasmínku Bittner maminka Julie přenášela týden, aby se narodila na výročí svatby.Autor: Blesk:Karel JanečekFotogalerie12 fotografií