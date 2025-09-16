Vodní dílo za bezmála pět miliard má ochránit před povodněmi obce a města na dolním toku řeky Opavy. Dokončení se plánuje na rok 2033.
Lokalitu ničivé záplavy postihly naposledy loni v září. Obyvatelé Nových Heřminov v dubnovém referendu vyjádřili se stavbou přehrady, která zatopí část obce, souhlas.
Ekologové se už neodvolali
V příštím roce Povodní Odry dořeší ještě majetkoprávní vypořádání s několika majiteli nemovitostí dotčených stavbou. S většinou z nich se státní podnik již dohodl. K vyvlastnění museli přistoupit jen u jednoho. Stavební povolení by mělo nabýt právní moci ve druhém pololetí příštího roku. Začátek stavby je naplánovaný na rok 2028 a potrvají čtyři roky. Uvedení do provozu je stanoveno na rok 2033.
Proti už dříve vydanému územnímu rozhodnutí podala žalobu organizace Děti Země. Krajský soud v Ostravě ji před časem zamítl. Ekologičtí aktivisté se proti rozhodnutí již neodvolali. „Většinu jejich připomínek jsme schopni vyřešit,“ uvedl ředitel Povodí Odry Petr Birklen.
Náklady na samotnou přehradu se pohybují okolo čtyř miliard korun. Další sedm miliard korun budou stát další související projekty jako přeložka silnice či další protipovodňová opatření na řece Opavě až ke Krnovu.
Pozemky pro obec
Loňská povodeň si v Nových Heřminovech vyžádala demolici 20 domů. „Projekt přehrady vnímáme i jako příležitost pro další rozvoj obce. Důležité je získat pozemky pro novou výstavbu,“ řekla starostka Michaela Hermanová. Ty by podle ní měly být určeny nejen těm, kdo v Heřminovech o domov přišli. Starostka chce do obce přilákat i nové obyvatele.
Podle ministra zemědělství Marek Výborného stát v okolí vlastní přes 40 hektarů pozemků, které je připraven na obec bezplatně převést.
Dlouhá historie
Přehrada na řece Opavě má ochránit před povodněmi například Zátor, Opavu či Krnov. O její stavbě se uvažuje dlouho. První projekt na přehradu vznikl v roce 1923. Intenzivně se o přehradě hovoří od ničivých povodní v roce 1997. V roce 2008 se ale obyvatelé Nových Heřminov i ekologové postavili proti. V referendu, které se konalo letos v dubnu, již s výstavbou souhlasili.
Ministr Výborný uvedl, že podle analýzy loňských povodní by přehrada, pokud by už stála, výrazně zmírnila následky. Například v Krnově by v době kulminace hladiny byl průtok okolo 60 procent nižší, v Opavě pak okolo 30 procent.
VIDEO: Opava pod vodou: Takhle ji zasáhly povodně 2024 (15.9.2024)
