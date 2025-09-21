Pan Josef scházel poslední červencovou sobotu z Čantoryje, když se objevil záblesk, ozvala se rána a cosi ho srazilo k zemi. „Byl to mžik. Viděl jsem, jak blesk zasáhl blízký strom a náhle jsem byl na zemi. Pak si nic nepamatuju. Když jsem se probral, cítil jsem se hrozně slabý,“ vylíčil senior.
Měl štěstí, že ze svahu v bouřce v tu chvíli scházeli dolů i sourozenci Šulcovi z Frýdku-Místku. Viděli, že je „mimo“ a chtěli volat záchranku. Josef to ale odmítl. Trojice zůstala s ním. „Nenechali bychom ho tam, kluci ho vzali každý z jedné strany a šli jsme pomalu dolů,“ popsala Karin Šulcová (40).
Přemluvili ho
David (27) s Vlastíkem (38) drželi Josefa, zatímco Karin ho cestou přemluvila k přivolání sanitky. „O Vánocích mi zemřel kamarád. Myslím, že kdyby si stihl zavolat sanitku, mohl tady ještě dneska být,“ vysvětlila žena.
„Velice si vážíme těchto tří lidí, kteří od muže neodešli, zůstali s ním i přes špatné počasí a správně přivolali odbornou pomoc,“ řekla záchranářka Jana Šedovičová. Ta zachráncům osobně poděkovala i s náměstkem primátora Lukášem Kmecem na frýdecko-místeckém magistrátu.
Prošlo mu to srdcem
Bouřkový výboj Josefa skutečně zasáhl, ukázalo to vyšetření v nemocnici. „Výboj mu prošel srdečním svalem a způsobil poruchu srdečního rytmu. Byl ve stavu, kdy by se z lesa sám nedostal. Kdo ví, jak by vše dopadlo, nebýt starostlivého přístupu laických zachránců,“ podotkla záchranářka Jana Šedovičová.
Senior Josef se po děsivé události dosud zcela nezotavil. Proto se nemohl zúčastnit ani setkání se zachránci. Napsal jim tedy dopis. „Našli jste mě v lese, já jsem pořád opakoval, že jsem v pořádku, ale vy jste viděli, že nejsem. Nenechali jste mě tam. Díky vám jsem se mohl vrátit po několika dnech domů ke své rodině. V dnešní uspěchané době to není běžné. Jsem vám moc vděčný,“ vzkázal.
Vždycky volejte!
Případ ukázal, jak důležité je zavolat pomoc i těm lidem, u kterých zásah nebyl úplně zřejmý. „Následky bývají různé a nemusí být vidět. Může dojít k srdeční arytmii či vnitřnímu popálení organismu. Problémy se mohou projevit s odstupem času. Záchrannou službu je proto potřeba volat vždy,“ upozorňují zdravotníci.
Mnoho podobných úrazů není přímým zásahem, ale spíše důsledkem krokového nebo dotykového napětí v blízkosti místa úderu. Zdravotníci odhadují, že šance na přežití zásahu bleskem, pokud se zraněnému dostane včas odborné pomoci, je zhruba 70 %.
VIDEO: Mezi Hodonínem a Skalicí se v sobotu 13. září 2025 vytvořilo menší tornádo.
Mezi Hodonínem a Skalicí se v sobotu 13. září 2025 vytvořilo menší tornádo. Lukáš Cerulík